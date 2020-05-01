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انفجارات في مواقع عسكرية بسوريا والسبب خطأ بشري

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انفجارات في مواقع عسكرية بسوريا والسبب خطأ بشري انفجارات في مواقع عسكرية بسوريا والسبب خطأ بشري

وقعت انفجارات صباح اليوم في أحد المواقع العسكرية على الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة حمص بسوريا مما تسبب بوقوع خسائر بشرية

وقال مصدر عسكري:” سمعت أصوات انفجارات متتالية في أحد مواقعنا العسكرية وبعد استكمال التحقيقات تبين أن حدوث الانفجارات بسبب خطأ بشري عند نقل بعض الذخائر.

وأضاف المصدر إن الانفجارات أدت إلى خسائر مادية وبشرية فادحة خلال انفجار عدة قذائف وتناثر شظايا خارج الموقع العسكري بالإضافة لإصابة عدد من المدنيين بجروح مختلفة.

كما أشار محافظ حمص طلال البرازي في اتصال مع قناة السورية إلى أن المعلومات الأولية حول الانفجارات تشيد بأنها وقعت في أحد المواقع العسكرية في الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة وأن التحقيقات جارية للتأكد من طبيعة هذه الانفجارات.

وأضاف البرازي إن عناصر الشرطة وعناصر الدفاع المدني والإطفاء قاموا بتأمين الطرقات في المنطقة حرصا على ألا يكون هناك أضرار إضافية.

من جهته أفاد مدير صحة حمص الدكتور حسان الجندي لمراسل سانا بوصول 10 إصابات إلى المشافي العامة والخاصة بالمدينة ناتجة عن تساقط القذائف المتطايرة من الانفجار الذي وقع في أحد المواقع العسكرية وجري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

المشرق نيوز

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