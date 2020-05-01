سهم أمازون يتراجع 7% بعد إعلان نتائج الأعمال

مباشر: تراجع سهم "أمازون" بأكثر 7 بالمائة من خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن نتائج الأعمال وتحذيرات بشأن النفقات.

وقال جيف بيزوس مؤسس أمازون في مؤتمر عبر الهاتف بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية إنه يتوقع أن تتجاوز النفقات 4 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

تأتي تحذيرات زيادة النفقات وسط سعي الشركة الأمريكية لتلبية طلب العملاء المتزايد عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إجراءات الحفاظ على سلامة الموظفين وسط أزمة فيروس كورونا.

وارتفعت إيرادات أمازون بنحو 26 بالمائة خلال الربع الأول من 2020 لتتجاوز 75 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بأكثر من التوقعات.

ومن ناحية أخرى، طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة من بيزوس الإدلاء بشهادة حول تقرير 23 أبريل/نيسان في صحيفة وول ستريت جورنال يدعي أن بائع التجزئة عبر الإنترنت استخدم البيانات لتطوير المنتجات للتنافس مع البائعين على منصته.

وبحلول الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "أمازون" بنحو 7.5 بالمائة ليصل إلى 2289.2 دولار.