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بسبب التخزين.. وزير النفط العراقي يرجح بقاء أسعار متراجعة خلال 2020

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بسبب التخزين.. وزير النفط العراقي يرجح بقاء أسعار متراجعة خلال 2020 بسبب التخزين.. وزير النفط العراقي يرجح بقاء أسعار متراجعة خلال 2020

مباشر: توقع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، أن بيئة السوق العالمية لأسعار النفط ستبقى واطئة - متراجعة - حتى نهاية العام الحالي.

وقال ثامر الغضبان، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، إن دول أوبك والدول المتحالفة من خارجها "أوبك +"، اتفقت على برنامج تخفيض الإنتاج بأقل من عشرة ملايين برميل يومياً، بدءاً من هذا الشهر ولمدة شهرين، ويتبعه تخفيض إلى 8 ملايين برميل في اليوم لمدة 6 أشهر وبعدها يأتي تخفيض آخر لـ 6 ملايين برميل لمدة سنة و4 أشهر.

وتابع الغضبان، أن هذه التخفيضات من شأنها سحب الخزين الفائض في السوق لأن الدول الصناعية والشركات التجارية اشترت نفطاً رخيصاً وقامت بتخزينه وأن مستوى الخزين الآن عال جداً لم يسبق له مثيل، وهذا يؤثر بشكل كبير في الأسعار.

وأضاف الغضبان، أن العراق لديه التزام ومن دون شك أن قرار خفض الإنتاج يتعارض مع خطط الوزارة الموجهة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، إذ لديها مشاريع، تعدد منافذ التصدير وزيادة طاقة التصدير للخليج.

وأكمل، أنه في الوقت الراهن لا يهم الكمية التي نطلقها للسوق أو المنتجة منها وإنما المهم قيمة السعر الذي يترتب على ما يتم تصديره من النفط.

وأشار، إلى أن أي زيادة في التصدير أو الإنتاج في هذا الظرف تؤدي إلى خفض النفط لمستويات دنيا، مؤكداً أن هنالك دراسات في مؤسسات عالمية رصينة بينت أن استمرار حرب الأسعار النفطية تؤدي إلى إغراق السوق بالإنتاج وكذلك الصراع على الحصص يؤدي إلى انخفاض الأسعار، التي قد تصل إلى 10 دولارات أو أقل من ذلك للبرميل الواحد.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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