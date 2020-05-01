سهم تسلا يتراجع 7% بعد تصريحات "موسك" بشأن السعر

مباشر - أحمد شوقي: قال الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" إن سعر سهم الشركة مرتفع للغاية، مما دفع السهم للهبوط بأكثر من 7 بالمائة.

وذكر "إيلون موسك" في تغريدة قصيرة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة: "سعر سهم تسلا مرتفع جداً".

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "تسلا" بنحو 6 بالمائة إلى 735 دولار، بعد أن تجاوزت خسائره 7 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.

كانت هذا التصريح ضمن عدة تغريدات لـ"موسك" ذكر خلالها أنه يبيع كل ممتلكاته المادية تقريباً، كما واصل انتقاده لأوامر بقاء المواطنين في المنزل.

ووصف "موسك" يوم الأربعاء الماضي، أوامر البقاء في المنزل بـ"الفاشية"، مشيراً إلى أن ضد حقوق المواطنيين الدستورية.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت تسجيل أرباحاً بعكس التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري.