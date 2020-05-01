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إزالة 60 حالة تعدٍ بالبناء بمراكز المنيا

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إزالة 60 حالة تعدٍ بالبناء بمراكز المنيا إزالة 60 حالة تعدٍ بالبناء بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، اليوم الجمعة، جهودها في إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وذكر أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت في إزالة 60 حالة تعدٍ بالبناء منها، 8 حالات بناء مخالف دون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 730 متر مربع، و45 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 3615 متر مربع، و7 حالات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 330 متر مربع.

وبلغ إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، ل 795 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2811 فدان و17 قيراط و20 سهم، و 1693 حالة إزالة مباني بمساحة 177603 متر مربع.

وأكد المحافظ، على مواصلة الوحدات المحلية في تنفيذ إزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، وأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المشرق نيوز

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