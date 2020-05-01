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اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ وسط استمرار تفشي كورونا

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اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ وسط استمرار تفشي كورونا اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ وسط استمرار تفشي كورونا

قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورام، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تمدد حالة الطوارئ التي من المقرر أن تنتهي الأسبوع المقبل، في ظل ظهور مئات من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميًا.

وقال نيشيمورا للصحفيين بعد اجتماع مع لجنة رسمية بشأن مواجهة الفيروس إن لن تخفف من مطلبها للمواطنين بالامتناع عن الخروج من المنزل.

وأشار أحد أعضاء اللجنة في حديث لوكالة أنباء “كيودو” اليابانية إلى ضرورة تمديد الطوارئ لمدة شهر.

وأعلنت حكومة العاصمة طوكيو زيادة في الإصابات الجديدة اليوم الجمعة، حيث سجلت 165 حالة مؤكدة بعدما شهدت أقل من 50 إصابة على مدى يومين على التوالي.

وقالت وزارة الصحة اليابانية إن البلاد سجلت حتى الآن أكثر من 15 ألف إصابة، بينها 712 إصابة على متن سفينة سياحية كانت احتجزت قيد الحجر الصحي بالقرب من طوكيو في فبراير، وتوفي 450 شخصًا جراء الفيروس.

وفي أبريل الماضي، أعلن آبي حالة طوارئ في سبعة أقاليم، بينها طوكيو وأوساكا، ودعا المواطنين إلى الامتناع عن الخروج من المنزل لأسباب غير ضرورية للحد من انتشار الفيروس.

وبعد أسبوع، جرى تطبيق الطوارئ على كامل أنحاء البلاد، في ظل زيادة حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

المشرق نيوز

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