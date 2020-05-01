صور.. احتفال بن أفليك بعيد ميلاد حبيبته الـ 32

يحتفل النجم بن أفليك بعيد ميلاد حبيبته آنا دى أرماس الـ32 وذلك في منطقة صحراوية بمنزل معزول، ونشرت آنا عددًا من صور الاحتفال، إذ قام أفليك بملأ المنزل بالبالونات الملونة، وأحضر تورتة من الشكولاتة، ويبدو أن أفليك اختار الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته في منطقة معزولة بعيدًا عن أجواء الحظر الصحي وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وجدير بالذكر أن بن أفليك، خرج عن النص في تعليمات السلامة التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض الوقائية بضرورة ارتداء القناع الطبي أثناء الخروج في الشوارع لتغطية منطقة الوجه والأنف والفم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إلا أنه ظهر في وقت سابق في صورة جديدة التقطتها عدسات المصورين، أثناء تواجده في شوارع لوس أنجلوس الأمريكية بصحبه صديقته الممثلة العالمية آنا دي أرماس، وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من الفيروس، ولكن يقوم بتدخين السجائر خلف القناع.

وسرعان ما انتشرت الصور التي التقطت للنجم العالمي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وعبر وسائل الاعلام لتثير غضب جمهوره بعد تغافله عن تنفيذ تعليمات الوقاية بشكل كامل وتعريض حياته للخطر وحياة المقربين منه وكل من يتعامل معه.