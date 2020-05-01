احمد خليل يشارك في الدراما الرمضانية في ” الفتوة” بعد غياب

يؤدي الفنان احمد خليل، أدوارًا متقنة للغاية، فهو الذي أمتعنا بأدوار مختلفة وعديدة وناجحة، طوال السنوات الماضية، ويظهر الآن في دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل “الفتوة” بدور المعلم “صابر أبو شديد”، والد “عزمي” الذي يؤدي دوره الفنان احمد صلاح حسنى، و”ليل” التي تؤدي دورها الفنانة مي عمر.

يؤدي الفنان احمد خليل بدور المعلم “صابر” بكل اقتدار واتقان ويسر، وهو يسير في الحارة وبيده النبوت، وحوله رجاله، وله هيبة وقوة وهو واثق من نفسه، ويجسد الدور باحترافية شديدة.

ويذكر أنه قد مضى وقت لم يمثل فيه هذا الفنان القدير أي عمل منذ فترة من الزمن، وكان آخر ما شارك فيه مسلسل “كأنه امبارح” بدور وجسد والد الفنانة رانيا يوسف، وهو من بطولة رانيا يوسف، محمد الشرنوبي، احمد وفيق، خالد أنور، وهدى المفتي، وفاء صادق، إخراج حاتم علي، ومن تأليف مريم نعوم.