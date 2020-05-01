محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الكشف عن بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، انكماش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2009، لكن بأقل من التوقعات.

في حين ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال مارس/آذار الماضي.

ويأتي أداء العملة الخضراء بالتزامن مع عودة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بتعريفات انتقامية جديدة على الصين بسبب وباء "كورونا".

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي على معدلات الفائدة بالقرب من نطاق الصفر ووعد بتوسيع برامج الطوارئ حسب الحاجة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي المتضرر.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 1.1000 دولار، كما هبط بنسبة 0.4 بالمائة أمام الين الياباني مسجلاً 106.77 ين.

بينما ارتفعت العملة الخضراء مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 1.2532 دولار، في حين تراجعت أمام العملة السويسرية بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 0.9603 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 98.879 بعد أن سجل 99.214 في وقت مبكر من التعاملات.