تراجع النشاط الصناعي في بريطانيا لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في المملكة المتحدة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، بفعل فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطل سلاسل التوريد وتقلص الإنتاج الصناعي والطلبات الجديد.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة سجل 32.6 نقطة خلال شهر أبريل/نيسان الماضي وهو مستوى قياسي منخفض، مقابل 47.8 نقطة بعد التعديل بالرفع في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سوف يسجل 32.8 نقطة خلال الشهر المنقضي.

وبحسب البيانات، تسببت حال الطوارئ الناجمة عن اندلاع "كوفيد-19" في تعطيل قطاع التصنيع في المملكة المتحدة وسلاسل التوريد خلال الشهر الماضي.

كما تقلص كل من التوظيف والإنتاج الصناعي والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 28 عاماً.

كما تسبب ضرب الفيروس المميت للطلب في جميع أنحاء العالم، إلى هبوط قياسي في الصادرات الجديدة.

وبحلول الساعة 12:22 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 1.2518 دولار.