ارتفاع مفاجئ للإنفاق على البناء في الولايات المتحدة

مباشر: ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بعكس توقعات خلال مارس/آذار الماضي، مع زيادة الإنفاق على الإنشاءات العامة والخاصة.

وأوضحت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة سوف يتراجع بنسبة 3.5 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنفاق الأمريكي على البناء بنحو 4.5 بالمائة خلال مارس/آذار المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الإنفاق على الإنشاءات الخاصة ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي، كما صعدت الإنشاءات العامة بنحو 1.6 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبحلول الساعة 3:05 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 98.855.