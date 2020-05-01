انكماش النشاط الصناعي الأمريكي لأدنى مستوى في 11 عاماً

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى في 11 عاماً، لكن وتيرة الهبوط جاءت أقل من التوقعات.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي (إي.إس.إم)، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 41.5 نقطة خلال أبريل/نيسان الماضي بالقراءة النهائية، مقابل 49.1 نقطة المسجلة في مارس/آذار السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى إن النشاط الصناعي الأمريكي سيتراجع إلى مستوى 36.7 نقطة خلال نفس الفترة.

ويعتبر النشاط الصناعي للولايات المتحدة داخل منطقة الإنكماش حيث أن مستوى 50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، كما أنه سجل أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2009.

وبحسب البيانات، تهاوى مؤشر الطلبيات الجديدة إلى مستوى 27.1 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 42.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

في حين شهد مؤشر الإنتاج هبوطاً بنحو 20.2 نقطة ليسجل 27.5 نقطة.

كما هبط مؤشر تشغيل العمالة إلى 27.5 نقطة خلال الشهر المنقضي، متراجعاً بنحو 16.3 نقطة عن الشهر السابق له.

وفي بيانات منفصلة، تهاوى مؤشر "ماركت" لمديري المشتريات الصناعي إلى 36.1 نقطة في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ 11 عاما، مقابل 48.5 نقطة خلال الشهر السابق له، وكانت توقعات المحللين تشير إلى إن النشاط الصناعي سيسجل 36.9 نقطة خلال نفس الفترة.

وبحلول الساعة 2:21 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1.0989 دولار.