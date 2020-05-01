السعودية.. لجنة سكن العمالة تستعرض إجراءاتها لمكافحة "كورونا"

الرياض – مباشر: أعلن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمين لجنة سكن العمالة بالمملكة العربية السعودية، اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار فايروس كرونا في سكن العمالة.

وقال الدكتور أحمد قطان إن السكن البديل المسجل في البوابة الإلكترونية التي أطلقتها اللجنة منذ أسبوعين وصل إلى 2000 عقار، موزعة في كل مناطق المملكة، بواقع 170 ألف غرفة تصل طاقتها الاستيعابية إلى أكثر من 350 ألف عامل، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وأشار قطان إلى وصول عدد الزيارات من اللجان الميدانية في إمارات المناطق إلى أكثر من 1800 زيارة غطت قرابة 170 ألف عامل في 1260 سكناً، لافتا إلى تضاعف هذه الأرقام قبل نهاية شهر رمضان.

وذكر قطان أنه يوجد 1860 غرفة عزل داخل سكن العمالة موزعة على 760 مسكناً، حيث تستخدم تلك الغرف لعزل العمالة داخل السكن التي ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا لحين وصول فرق وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الأزمة.

وأفاد قطان بأنه جرى نقل عمالة من مساكنهم وتسكينهم في 200 مبنى جديد لفك التكدس الحاصل في مساكنهم، وتوجيه قرابة 600 جمعية خيرية موزعة في المملكة لدعم سكن العمالة قادرة على توفير أكثر من 40 ألف وجبة يوميا.

وبين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه جرى تسهيل عودة قرابة 2500 عامل إلى بلادهم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإصدار بيان مشترك لدعوة القطاع الخاص لتسجيل مساكن العمالة في منصة إيجار، حيث سُجلت 2000 منشأة ما يقارب 8000 موقع سكن في المنصة.

ودعا الدكتور قطان جميع منشآت القطاع الخاص التي لديها سكن عمالة إلى اتخاذ عدة إجراءات احترازية في السكن للحد من انتشار فيروس كورونا، تضمنت الكشف على العمالة مرتين يومياً والاحتفاظ بسجلات كل عامل، وتنظيف وتعقيم المبنى على الأقل مرة أسبوعياً.

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