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السعودية تصرف 1.2 مليار ريال لدعم 400 ألف موظف بالقطاع الخاص

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السعودية تصرف 1.2 مليار ريال لدعم 400 ألف موظف بالقطاع الخاص السعودية تصرف 1.2 مليار ريال لدعم 400 ألف موظف بالقطاع الخاص

 

الرياض – مباشر: أوعدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية ، أمس الخميس، 1.2 مليار ريال لحساب 400 ألف مستفيد بمنشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات انتشار المستجد.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سليمان بن عبد الرحمن القويز، أن المؤسسة أودعت تعويض "ساند" الخاص بمبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في حسابات المستفيدين البنكية، حسبما نشرت وكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.

وبين القويز أن موعد الصرف تم تقديمه نظراً لكون الموعد المحدد هو الأول من شهر مايو/ أيار وقد وافق يوم جمعة، مشيراً إلى أن التعويض صُرف للمشتركين الذين تقدموا بطلب الدعم خلال المهلة المحددة والمعلنة مسبقاً.

وأشار القويز إلى أن المشتركين الذين تقدموا بعد انتهاء المهلة المحددة وخلال شهر أبريل/ نيسان فسيصرف لهم تعويض شهر مايو/ أيار في الأول من شهر يونيو/ حزيران، مؤكداً على أن أبواب التقديم مازالت مفتوحة للمنشآت التي لم تتقدم خلال هذا الشهر، وأن الدعم مستمر خلال الفترة القادمة المحددة بالأمر الملكي.

وقال القويز إن الدعم شمل أكثر من 80 ألف منشأة واستفاد منه أكثر من 400 ألف مشترك، يمثلون ما يزيد عن 23 بالمائة من إجمالي المشتركين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكداً أن آلية التقديم لطلب الدعم واضحة وميسرة مع استبعاد أي شروط معقدة للاستحقاق.

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