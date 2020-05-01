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الإمارات تطور علاج لفيروس كورونا.. ونتائجه واعده

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الإمارات تطور علاج لفيروس كورونا.. ونتائجه واعده الإمارات تطور علاج لفيروس كورونا.. ونتائجه واعده

منحت وزارة الاقتصاد الإماراتية براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات المستجد، حسب ما أفادته وكالة الأنباء الإماراتية وام، الجمعة.

وطور هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية (ADSCC) ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يجري فيها جمع الخلايا الجذعية.

وجرت تجربة العلاج في الإمارات على 73 حالة والتي شفيت، وجاءت  نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم.

ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى كوفيد-19 والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

ولم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يجري العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى كوفيد-19،مما يدل على اجتياز المرحلة الأولى من التجارب السريرية بنجاح وسلامة العلاج.

مع استمرار التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.

المشرق نيوز

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