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اتهامات لروسيا بعرقلة وصول مساعدات لمخيم الركبان في سوريا

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اتهامات لروسيا بعرقلة وصول مساعدات لمخيم الركبان في سوريا اتهامات لروسيا بعرقلة وصول مساعدات لمخيم الركبان في سوريا

جي بي سي نيوز :- فشلت الأمم المتحدة في إدخال شحنة مساعدات إغاثية إلى مخيم الركبان، عند نقطة التقاء الحدود السورية- الأردنية في عمق بادية حمص، في حين وجهت مصادر سورية الاتهامات لروسيا، بالتسبب بعرقلة ذلك.

وقال المتحدث باسم هيئة العلاقات العامة والسياسية في مخيم الركبان، شكري الشهاب، إن الضغوط الروسية تسببت في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، رغم مضي أكثر من نصف عام على وصول آخر شحنة مساعدات.

وأوضح الشهاب ، أن الأمم المتحدة ووجهاء وممثلون عن مخيم الركبان، اتفقوا على إدخال 2300 حصة إغاثية إلى المخيم، لكن رفضت إدخال المساعدات.

وأضاف أن على المجتمع الدولي الضغط على روسيا لضمان إيصال المساعدات، مشيرا إلى خطورة الوضع المعيشي في المخيم، جراء نقص المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، أحمد درباس الخالدي، أن روسيا تذرعت بعدم دقة الإحصائيات عن عدد العائلات داخل المخيم، لتعرقل دخول المساعدات الأممية.

وقال : إن هيئة العلاقات العامة والسياسية في مخيم الركبان، باشرت بتدقيق القوائم التي توضح عدد العائلات الحقيقي، وذلك بهدف سحب الذرائع من روسيا، لمنع إدخال المساعدات الإنسانية، المنتظرة بعد انقطاع دام أكثر من نصف عام.

عربي 21

 

جي بي سي نيوز

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