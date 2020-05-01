جو بايدن ينفي الادعاءات بالاعتداء والتحرش

نفى جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق ومرشح الانتخابات الأميركية، ادعاء موظفة سابقة في مجلس الشيوخ بالاعتداء الجنسي، يوم الجمعة، قائلاً إن الاتهام غير صحيح، مؤكدًا أن هذا لم يحدث قط.

وظهر بايدن في برنامج “مورنينغ جو” على محطة إس إن بي سي لمناقشة اتهام تارا ريد الموظفة السابقة في فريقه بمجلس الشيوخ لأول مرة باعتدائه جنسيا عليها.

وأكد أنه سيطلب من الأرشيف الوطني تحديد ما إذا كان هناك أي سجل لتقديم مثل هذه الشكوى، وقال :” قالت الموظفة السابقة إنها قدمت شكوى عام 1993، لكن ليس لديها سجل لهذه الشكوى المزعومة، الأوراق الخاصة بسنوات خدمتي في مجلس الشيوخ التي تبرعت بها لجامعة ديلاوير لا تحتوي على ملفات الموظفين”.