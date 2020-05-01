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السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24097 حالة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، عبر حسابها على "تويتر"، إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 169 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 392 حالة تعافي، ليصبح إجمال المتعافين –حتى الآن- 3555 حالة.

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