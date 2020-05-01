أطعمة صحية متوافرة فى منزلك علاج سحرى لطرد السموم من الجسم

لما يتعرض له الجسم من سموم من عوامل خارجية ،و لا توجد أفضل من الوصفات الطبيعية لطرد السموم من الجسم.

الزنجبيل:

يقى الشخص من السموم الضارة،و يكرر شربه فى اليوم مرات،و يحذر من شربه أولائك الذين يعانون من الحموضة و من قرحة المعدة.

عصير الليمون:

يفيد فى مقاومة الجسم من السموم كما ان عصير الليمون المركز عند وضعه على موضع لدغ الحيات و غيرها فإنه يصبح واقى فعال من السموم.

الثوم:

يفضل أكل الثوم يوميًا على الريق لما له فوائد فى طرد الجسم من السموم.

كما يفضل تناول كوب من مغلى النعناع أو الكمون بعد الثوم لمن يعانى من مشكلات الهضم و إلتهاب القولون.