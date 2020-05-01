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الأسهم البريطانية تتراجع بالمستهل بعد تهديدات ترامب للصين

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الأسهم البريطانية تتراجع بالمستهل بعد تهديدات ترامب للصين الأسهم البريطانية تتراجع بالمستهل بعد تهديدات ترامب للصين

مباشر: تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، رغم تعهدات من جانب المملكة المتحدة بوضع خطة لإنهاء الإغلاق، وبعد تهديدات الرئيس دونالد للصين.

ويأتي أداء امؤشر البريطاني بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جديدة على الصين، حيث تقوم إدارته باتخاذ إجراءات انتقامية بشأن أصل الوباء الذي اجتاح الولايات المتحدة وشل اقتصادها.

 وأوضح ترامب كذلك أن صفقة التجارة الأولى التي طال انتظارها والموقعة بين البلدين في يناير/كانون الثاني الماضي أصبحت الآن ذات أهمية ثانوية.

وجاء تراجع السوق على الرغم من تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوضع خطة للخروج من عمليات الإغلاق على الصعيد الوطني.

وبحلول الساعة 7:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 2.3 بالمائة إلى مستوى 5763.9 نقطة.

وكان المؤشر البريطاني قد سجل مكاسب بنسبة 4 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي.

وأغلقت اليوم معظم الأسواق الأوروبية احتفالاً بعيد العمال، حيث توقفت التداولات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ومن المقرر أن يستأنفوا التداولات بدءً من يوم الإثنين المقبل.

وسجل مؤشر "ستوكس 600" مكاسب بنحو 6.2 بالمائة في أبريل/نيسان هى الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2015.

فيما حقق "داكس" الألماني مكاسب شهرية بنسبة 9.3 يالمائة كما زاد "كاك" الفرنسي بنحو 4 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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