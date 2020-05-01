صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ35 ألف عامل بالغربية

أشاد طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، بجهود المحافظة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، قدرها 500 جنية، وذلك خلال إجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد المحافظ، على مواصلة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بشتى منافذ الصرف، مشيرًا بأنه جرى الإنتهاء من صرف 17.6 مليون جنيه لـ35 ألف 162 عاملًا للمرحلة الأولى والثانية، من خلال 322 منفذًا للصرف، ضمت كلاً من 237 مكتب للبريد، و77 فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم، والإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة المواطنين، وجاء ذلك وفقًا لتعليمات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئاسة مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.