أخبار عاجلة

فيلة غير شرعية تقتحم الحدود -
5twat shitan 23 Merge | خطوات الشيطان | الحلقة الثالثة و العشرون -
مطبخ الهوانم - مع "نهى عبد العزيز والشيف رامي المغربي" | 23 رمضان | الحلقة كاملة -
8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ35 ألف عامل بالغربية

Print
صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ35 ألف عامل بالغربية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ35 ألف عامل بالغربية

أشاد طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، بجهود المحافظة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، قدرها 500 جنية، وذلك خلال إجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم عبر الفيديو كونفرانس.

وأكد المحافظ، على مواصلة صرف منحة العمالة غير المنتظمة بشتى منافذ الصرف، مشيرًا بأنه جرى الإنتهاء من صرف 17.6 مليون جنيه لـ35 ألف 162 عاملًا للمرحلة الأولى والثانية، من خلال 322 منفذًا للصرف، ضمت كلاً من 237 مكتب للبريد، و77 فرع لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم، والإلتزام بالإجراءات الوقائية للحد من إنتشار ، وحرصًا على سلامة المواطنين، وجاء ذلك وفقًا لتعليمات عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، ورئاسة مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

شبكة عيون الإخبارية