أول عملية نصب مشتركة في الحلقة السابعة من “ب 100 وش”

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “بـ 100 وش” اتفاق سكر “نيللي كريم” وعمر “آسر ياسين”، على القيام بأول عملية نصب مشتركة بينهما، بعد عرضها له بالعمل معها وبدأ في التخطيط للنصب على مليونير مريض يعيش في قصر كبير مع ممرضة ترعاه، وذلك بالحصول على بطاقة شخصية مزورة باسم ابن المليونير بالإضافة لاستخراج بطاقة من موظف مرتشي فيذهبان إليه ويطلب الموظف مليون جنيهًا مقابل استخراج البطاقة.

ويتجمع جميع أفراد العصابة في المشهد التالي على سطح منزل حمادة “إسلام إبراهيم”، ويأتي الموظف المرتشي لأخذ الأموال ولكن تخونه سكر “نيللى كريم”، ثم تأتي الممرضة “دنيا ماهر” التي ترعى المليونير المريض “عم غزال” بعد أن سألت صديق حمادة في محل فطاطري عن مكان منزله وتدخل وتقول لهم “بتضحكوا عليا وعاوزين تسرقوه نتفق ومعاكم في العملية”.

يعرض مسلسل “بـ100 وش” يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي واحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.