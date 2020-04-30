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منظمة الصحة العالمية تدعو إفريقيا لمكافحة انتشار الفيروس

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منظمة الصحة العالمية تدعو إفريقيا لمكافحة انتشار الفيروس منظمة الصحة العالمية تدعو إفريقيا لمكافحة انتشار الفيروس

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، دعودة للدول الإفريقية للإبقاء على تدابير صارمة لمكافحة انتشار في القارة، وذلك مع بداية رفع تدابير الحجر في عدد من الدول.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا إن تلك الاجراءات ساهمت في كبح انتشار الفيروس ولكنه لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة.

وأكدت أنه من المهم الإبقاء على تدابير مراقبة ورصد الحالات وفحوص صارمة، من بين تدابير أخرى لإنهاء الجائحة.

وحسب منظمة الصحة العالمية سجلت إفريقيا حتى اليوم أكثر من 36 ألف إصابة مؤكدة و1500 وفاة إثر الفيروس والوضع مثير للقلق في منطقتي إفريقيا الوسطى والغربية.

وقالت المديرة في بيانها الصحفي إن منظمة الصحة العالمية تسعى جاهدة لتحسين قدرتها على الفحص عبر إرسال شحنات اختبارات جديدة لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

 

المشرق نيوز

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