خلال 24 ساعة.. نيوجيرسي الأمريكية تسجل 460 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الخميس، تسجيل 460 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7228 ، مشيرةً إلى تسجيل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 118652 حالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح للفيروس، بأكبر سرعة ممكنة، مضيفًا في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أنه المسئول بشكل كامل عن المشروع الذي يهدف إلى إيجاد لقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم سوف يتمكن من القضاء على فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في نهاية المطاف سواء توصلنا إلى لقاح أو بدونه، حتى يتمكن الأمريكيون والشركات من العودة إلى حياتهم الطبيعية، ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن ترامب قوله في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض ، إن الحصول على لقاح سيكون أمرًا رائعًا، وأعتقد أننا سنحقق ذلك.

وبالحديث عن الحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة فتح البلاد ، قال ترامب: “أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاح أو حتى بدونه، ولكن من الواضح أننا يجب أن ننتظر حتى يزول. وسيزول مضيفًا: سيذهب.. سيغادر.. سيزول.. سيُقضى عليه واستئصاله.