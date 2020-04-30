أخبار عاجلة

فيلة غير شرعية تقتحم الحدود -
5twat shitan 23 Merge | خطوات الشيطان | الحلقة الثالثة و العشرون -
مطبخ الهوانم - مع "نهى عبد العزيز والشيف رامي المغربي" | 23 رمضان | الحلقة كاملة -
8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
المقلب قلب بجد وحصلت خناقة وضرب بين 2 ستات بسبب حادثة قوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المشرق نيوز

خلال 24 ساعة.. نيوجيرسي الأمريكية تسجل 460 حالة وفاة جديدة بكورونا

Print
خلال 24 ساعة.. نيوجيرسي الأمريكية تسجل 460 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. نيوجيرسي الأمريكية تسجل 460 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم الخميس، تسجيل 460 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7228 ، مشيرةً إلى تسجيل 2633 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 118652 حالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح للفيروس، بأكبر سرعة ممكنة، مضيفًا في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أنه المسئول بشكل كامل عن المشروع الذي يهدف إلى إيجاد لقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العالم سوف يتمكن من القضاء على المستجد “كوفيد-19” في نهاية المطاف سواء توصلنا إلى لقاح أو بدونه، حتى يتمكن الأمريكيون والشركات من العودة إلى حياتهم الطبيعية، ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن ترامب قوله في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض ، إن الحصول على لقاح سيكون أمرًا رائعًا، وأعتقد أننا سنحقق ذلك.

وبالحديث عن الحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة فتح البلاد ، قال ترامب: “أريد أن تعود الحياة لطبيعتها سواء طورنا لقاح أو حتى بدونه، ولكن من الواضح أننا يجب أن ننتظر حتى يزول. وسيزول مضيفًا: سيذهب.. سيغادر.. سيزول.. سيُقضى عليه واستئصاله.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية