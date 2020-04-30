إصابة عائلة في البحيرة بفيروس كورونا

شهدت اليوم قرية أبو وافية التابعة لمركز الدلنجات إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا وتضمنت الحالات المصابة رب الأسرة الذي يعمل في مجال تجارة قطع غيار السيارات و الأم والزوجة و3 أبناء.

وأكد رئيس المدينة في تصريح خاص أنه جرى تطهير وتعقيم كافة مناطق القرية بالتعاون مع الجهات الصحية خاصةً منزل الأسرة المصابة بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح رئيس مركز الدلنجات أنه جرى إحالة الأشخاص المصابين إلى مستشفى الحجر الصحي بمدينة كفر الزيات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديرات الخدمية وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة الفيروس.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين بالمحافظة ،وذلك بإغلاق الأسواق واستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط أي مخالفة وتجنب النزول إلى الشوارع حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أي مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن ،مؤكدًا على إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة.