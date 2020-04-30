أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

إصابة عائلة في البحيرة بفيروس كورونا

Print
إصابة عائلة في البحيرة بفيروس كورونا إصابة عائلة في البحيرة بفيروس كورونا

 شهدت اليوم قرية أبو وافية التابعة لمركز الدلنجات إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس كورونا وتضمنت الحالات المصابة رب الأسرة الذي يعمل في مجال تجارة قطع غيار السيارات و الأم والزوجة و3 أبناء.

وأكد رئيس المدينة في تصريح خاص أنه جرى تطهير وتعقيم كافة مناطق القرية بالتعاون مع الجهات الصحية خاصةً منزل الأسرة المصابة بفيروس كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأوضح رئيس مركز الدلنجات أنه جرى إحالة الأشخاص المصابين إلى مستشفى الحجر الصحي بمدينة كفر الزيات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الاجراءات الوقائية ضد الفيروس، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديرات الخدمية وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة الفيروس.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين بالمحافظة ،وذلك بإغلاق الأسواق واستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط أي مخالفة وتجنب النزول إلى الشوارع حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات اشتباه أو إصابة بالمرض، و أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أي مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة في هذا الشأن ،مؤكدًا على إلغاء كافة الاحتفالات والفعاليات والاجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية