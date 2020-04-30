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مسح: إنتاج أوبك النفطي يرتفع لأعلى مستوى بـ13 شهراً

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مسح: إنتاج أوبك النفطي يرتفع لأعلى مستوى بـ13 شهراً مسح: إنتاج أوبك النفطي يرتفع لأعلى مستوى بـ13 شهراً

مباشر: ارتفع إنتاج منظمة أوبك من النفط لأعلى مستوى في 13 شهراً خلال أبريل/نيسان الجاري بقيادة .

وذكر مسح لوكالة "رويترز" صادر اليوم الخميس، أن متوسط إنتاج أعضاء أوبك والبالغ عددهم 13 دولة بلغ 30.25 مليون برميل يومياً خلال الشهر الجاري وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2019، بزيادة 1.61 مليون برميل يومياً عن مستوى مارس/آذار الماضي.

واندلعت حرب الأسعار بين أوبك والحلفاء بعد انهيار اتفاقية خفض الإنتاج في 6 مارس/آذار الماضي، قبل أن يعاود تحالف "أوبك+" الاتفاق على خفض الإمدادات بداية مايو/آيار المقبل بنحو 9.7 مليون برميل يومياً يتم تقليصها تدريجياً لتعويض تراجع الطلب الناجم عن .

ورفعت السعودية إنتاجها من الخام إلى مستوى قياسي قدره 11.3 مليون برميل يومياً، بحسب المسح.

وأضاف المسح أن إنتاج الإمارات من الخام ارتفع إلى 3.85 مليون برميل يومياً، كما عززت الكويت ونيجيريا الإنتاج.

في حين خفضت فنزويلا وإيران وليبيا الإنتاج في الشهر الجاري مع حقيقة استثناء الثلاثة من قيود أوبك الطوعية لتقليص الإمدادات بسبب العقوبات الأمريكية أو القضايا الداخلية التي تحد من الإنتاج.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/حزيران بنحو 12.1 بالمائة إلى 25.27 دولار للبرميل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/حزيران بنسبة 25.1 بالمائة إلى 18.84 دولار للبرميل.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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