جامعة القاهرة: إصابة عميد طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين، إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد ،مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف إصابته بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء التحاليل الطبيه أثبتت إيجابيتها.

وقال الدكتور محمود ،فى بيان صحفى ،الخميس إنه فور التأكد من إصابة العميد ،تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوى ،وعددهم ١٧ من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة خاصه وأن الأطباء يتعاملون ويتركون على أماكن عديدة خارجية