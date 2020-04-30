أخبار عاجلة

8 الصبح - "8 الصبح Kids" .."ملك" موهبة جديدة تبهر مشاهدي مسلسل "البرنس" بصوتها المميز -
شاهد بعيون الطيار الحربي -
مراجعة ليلة الامتحان لمادة الجغرافيا للصف الثاني الثانوي مع أستاذ على الهواء -
نايلة ونيلة.. أفراد جدد في عائلة شوقي وزكي -
خوذ ذكية في مطار روما -
إيطاليا تغرق من جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المشرق نيوز

جامعة القاهرة: إصابة عميد طب الأسنان بفيروس كورونا

Print
جامعة القاهرة: إصابة عميد طب الأسنان بفيروس كورونا جامعة القاهرة: إصابة عميد طب الأسنان بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة الدكتور محمود علم الدين،  إصابة  عميد  كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد  ،مشيرًا إلى أنه  تم اكتشاف إصابته بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء التحاليل الطبيه أثبتت إيجابيتها.

وقال الدكتور محمود ،فى بيان صحفى ،الخميس إنه فور التأكد من إصابة العميد ،تم حصر المخالطين من خلال  لجنة مكافحة العدوى ،وعددهم ١٧ من العاملين والأطقم الطبية وأخذ مسحة لإجراء فحوصات    مؤكدًا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة  خاصه وأن الأطباء يتعاملون ويتركون على أماكن عديدة  خارجية

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية