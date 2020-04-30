تعقيم شوارع ومنشآت قرى كفر بلمشط بقويسنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، اليوم الخميس، حملة تطهير وتعقيم قرية كفر بلمشط وقرية برهيم، وذلك وفقًا لتعليمات إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بتفقد المخالطين للحالات الإيجابية بالمدينة والقرى التابعة للمركز، وتشديد الإجراءات الأمنية للتأكد من إجراءات العزل المنزلي، وشنت حملة نظافة بنطاق طريق “شبين الكوم، قويسنا” ودهان النيوجرسى في الجزيرة الوسطى، وجرى رفع نواتج تطهير مصرف العطف، وذلك بدءًا من منطقة كمين ميت أبو شيخة وعلى طول جانبي المصرف.

وشدد محافظ المنوفية، على الوحدات المحلية برفع القمامة أول بأول، ومواصلة العمل بجميع القطاعات، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.