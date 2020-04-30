شاومي تعلن رسميًا عن هاتف Mi Note 10 Lite

أعلنت شركة شاومي اليوم الخميس عن هاتفها الذكي (مي نوت 10 لايت) Mi Note 10 Lite بوصفه نسخة مخففة من هاتفها (مي نوت 10) Mi Note 10 الذي أعلنت عنه قبل نحو 6 أشهر.

ويقدم الهاتف شاشة منحنية من الجانبين من نوع AMOLED بقياس 6.47 بوصات وبدقة 1080p، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ويحتوي (مي نوت 10 لايت) معالجًا من نوع (سنابدراجون 730جي) Snapdragon 730G، كما يحتوي بطارية بسعة 5,260 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واط.

وعلى ظهر الهاتف هناك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر من نوع Sony IMX686 بدلًا من حساس سامسونج بدقة 108 ميجابكسل الموجود في هاتف (مي نوت 10). وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

وتعتزم شاومي طرح هاتف (مي نوت 10 لايت) اعتبارًا من منتصف شهر أيار/ مايو المقبل بثلاثة ألوان: الأرجواني، والأبيض، والأسود. وذلك بسعر 349 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت، وبسعر 399 يورو لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت.