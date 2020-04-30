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RT Arabic (روسيا اليوم)
شرطة موسكو تطارد "بطريقة هوليوودية" مخالفا لنظام الحجر الصحي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 30 أبريل 2020 09:02 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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