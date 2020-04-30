حرب شوارع بـ«الحجارة والزجاج» نتيجة توزيع المخدرات بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على طرفى مشاجرة بمنطقة الطالبية، بين عدد من تجار المخدرات، خلال أولى ساعات الحظر، إثر الخلاف على مناطق التوزيع، ما تسبب في تراشق الطرفين بالحجارة والزجاج، تحولت المنطقة فيها إلى حرب شوارع وإصابة بعضهم إصابات طفيفة.

تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة في شارع التلاتينى بمنطقة القسم، ووجود إصابات، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين صحة الواقعة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على طرفى المشاجرة. وبمواجهة المتهمين، أقروا أن المشاجرة بدأت بسبب خلافات على بيع المواد المخدرة، ورغبة كل فرد منهم في السيطرة على منطقة أوسع للسيطرة عليها وترويج منتجاته به، وأنهم بدأوا بالتراشق بالألفاظ ثم تطور الأمر إلى تراشق بالحجارة وقطع الزجاج المكسور، والذى تسبب في إصابات بعضهم.

وبمعاينة المصابين، أوضحوا أن إصاباتهم عبارة عن سحجات وكدمات.