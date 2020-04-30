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عزل قرية كفر العجمي لمدة أسبوع آخر بكفر الشيخ

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عزل قرية كفر العجمي لمدة أسبوع آخر بكفر الشيخ عزل قرية كفر العجمي لمدة أسبوع آخر بكفر الشيخ

أصدر جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم “412” لسنة 2020م، بمواصلة العمل بالقرار رقم “389” لسنة 2020م بشأن عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، حتي 6 مايو المقبل.

وشهدت قرية كفر العجمي، إصابة أكثر من 20 حالة من المواطنين بفيروس كورونا من الشباب، والنساء، والأطفال، وكبار السن، وجرى عزلهما لمدة أسبوعين كاملين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على مواصلة أعمال التطهير والتعقيم للقرية، وتوفير إحتياجات الأهالي من السلع الغذائية، وكافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وجاء ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، ووفقًا للإجراءات الوقائية لمواجهة .

المشرق نيوز

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