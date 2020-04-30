اندلاع حريق بعقار ببولاق الدكرور والحماية المدنية تسيطر على الموقف

نشب حريق بعقار ببولاق الدكرور اليوم الخميس الموافق 4/30 واتجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة لمحاولة إخماد النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وانتقل رجال الحماية المدنية لمحاصرة الحريق بعد تلقيهم بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعقار في بولاق الدكرور وذكر البعض أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، ويتسبب خلالها الماس الكهربي في نشوب حرائق داخل المنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التي تؤدي إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

– تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدي لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئي.

– تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تمامًا وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحًا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم تُغلق عند النوم.

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها .

– منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

– عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الارضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

– كثرة استخدام الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء.

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات.

– كثرة تشغيل أي مصدر كهربي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

– تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

– وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل – عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

– عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

– تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربي.

– وضع اسطوانات الغاز في الشمس والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء.

– وضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

– كثرة توصيل أي جهاز كهربي بمصدر واحد للتيار تجنبًا لاندلاع الحرائق في المنازل أو المنشآت.