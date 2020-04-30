بالفيديو : اطلاق قنابل مولوتوف على مصرف لبنان في صيدا وسقوط جرحى

جي بي سي نيوز :- نفذ المحتجون وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في صيدا، وذلك في اطار تحركاتهم المستمرة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقد اعتلى عدد من المحتجين البوابة الحديدية للمصرف وسط هتافات تندد بالسياسات المالية والمصرفية وسط اجراءات امنية مشددة.

كما قام عدد من المحتجين بإلقاء قنابل المولوتوف والمفرقعات النارية والحجارة تجاه المبنى حيث حصل تدافع بينهم وبين القوى الامنية.

واطلق الجيش اللبناني قنابل مسيلة للدموع لتفريق محتجين أمام مقر المصرف المركزي بطرابلس .

و بين مصدر انه سقط جرحى خلال تفريق الأمن محتجين الذين ألقوا قنابل حارقة بمحيط فرع البنك المركزي .

المصدر : وكالات + جي بي سي نيوز



