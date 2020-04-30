وزير الاعلام الاردني : تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج اعتباراً من الخامس من شهر أيّار المقبل

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، انه وفي إطار المتابعة الملكية الحثيثة والمستمرة لجهود المؤسسات الرسمية في مواجهة تداعيات وباء كورونا وآثاره على مختلف القطاعات، ترأس سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظه الله اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، بحضور سموّ الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني ولي العهد حفظه الله.

وأضاف العضايلة ان جلالة الملك اطّلع على خطّة عودة الطلبة والمواطنين الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج؛ وأكّد جلالته على أهميّة أن تتمّ عمليّة نقلهم إلى الأردن بكلّ شفافيّة وعدالة وانتظام، ومراعاة إجراءات الوقاية الصحيّة المطلوبة.

وتابع "وتنفيذاً للتوجيهات الملكيّة السامية، ستبدأ عمليّة تنفيذ خطّة عودة الطلبة من الخارج اعتباراً من الخامس من شهر أيّار المقبل، إذ سيتمّ نقل المجموعة الأولى بواقع 3049 طالباً وطالبة على مدى ثلاثة أيّام".

وأكد ستبدأ أولى الرحلات من مصر وتركيا. ويجري التحضير حاليّاً لعودة مجموعة أخرى ممّن تقطّعت بهم السبل والطلبة، بعد أسبوع من التاريخ المشار إليه. وستعلن خليّة الأزمة عن تفاصيل الخطّة بالكامل يوم غدٍ الخميس.

وأشار الى أن سموّ وليّ العهد أكّد على ضرورة اتّباع الإجراءات الوقائيّة والاحترازيّة، والتزام القادمين من الخارج بمدد زمنيّة كافية، للتأكّد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال "بدأنا اليوم تطبيق آليّة السماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، وفقاً لأرقامها، في المحافظات التي لم نعلن عن تعديل إجراءات الحظر فيها؛ وقد لمسنا، بكلّ أسف، تجاوزات عديدة للتعليمات الصادرة عن مديريّة الأمن العام بهذا الخصوص؛تمّ ضبط (236) مركبة مخالفة لنظام الفردي والزوجي حتّى الساعة الثالثة من مساء اليوم، وتمّ حجزها والتعامل مع مستخدميها وفق القانون.