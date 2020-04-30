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أصغر متعافي من الكورونا في الفلبين…رضيع يبلغ من العمر 19 يومًا

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أصغر متعافي من الكورونا في الفلبين…رضيع يبلغ من العمر 19 يومًا أصغر متعافي من الكورونا في الفلبين…رضيع يبلغ من العمر 19 يومًا

أعلنت وزارة الصحة الفلبين ية اليوم الخميس أن رضيعًا، أطلق عليه والداه اسم لاعب كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايت ، أصبح أصغر متعاف من .

وقالت وكيلة وزارة الصحة ماريا روساريو فيرجيري إن الرضيع كوبي خرج من مستشفى الأطفال الوطني أمس الأول الثلاثاء بعد 11 يومًا من إصابته بالفيروس.

وأضافت” تحية للطاقم الطبي الشجاع في مستشفى الأطفال الوطني، الذي اعتنوا بال رضيع كوبي بلا كلل، أصغر متعافي من فيروس كورونا ” موضحة” لقد تعافى من الفيروس وهو يبلغ من العمر 19 يومًا فقط.

وأوضحت فيرجيري أن أكبر متعافي من فيروس كورونا في الفلبين كان رجلا يبلغ من العمر 95 عامًا، وكان محتجزا في مستشفى بمدينة مانداليونج.

المشرق نيوز

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