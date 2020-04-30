وزارة الصحة السعودية تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، والمتحدث باسم الوزارة يشدد على ضرورة البقاء بالمنازل

سجّلت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس 1351 حالة إصابة بڤيروس كورونا المستجد بمناطق مختلفة في البلاد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة 22753 حالة، تشمل 19428 حالة تخضع للرعاية الطبية اللازمة، و 123 حالة حرجة تتلقى العلاج المكثف في العناية المركزة.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم تسجيل 210 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات إلى 3163 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليكون مجموع الوفيات 162 حالة.

وأكّدت المتحدث باسم الوزارة الدكتور ”محمد العبد العالي“، على ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وبارتداء الكماكمات القماشية والمحافظة على التباعد الاجتماعية.