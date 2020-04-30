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ارتفاع حصيلة الوفيات بالكورونا في الكويت إلى 26 حالة

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ارتفاع حصيلة الوفيات بالكورونا في الكويت إلى 26 حالة ارتفاع حصيلة الوفيات بالكورونا في الكويت إلى 26 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 26 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الوفاتين لمقيمين من الجنسية الهندية 54 عامًا، و51 عامًا، وكانا يتلقيان الرعاية الطبية بالعناية المركزة.

وأشار إلى تسجيل 284 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 4024 حالة، لافتًا إلى أن 2459 إصابة تتلقى الرعاية الطبية، بينها 66 في العناية المركزة، بواقع 36 حالة مستقرة و30 حرجة.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 150 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1539.

المشرق نيوز

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