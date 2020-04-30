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محافظ جنوب سيناء يناقش سرعة الإنتهاء من المشروعات الخدمية

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محافظ جنوب سيناء يناقش سرعة الإنتهاء من المشروعات الخدمية محافظ جنوب سيناء يناقش سرعة الإنتهاء من المشروعات الخدمية

قابل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الأربعاء، محسن سعيد، رئيس منطقة تعمير سيناء ومدن القناة بحضور عددًا من القيادات التنفيذية، وذلم لمناقشة موقف المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير سيناء خاصةً المشروعات التى تخدم التجمعات البدوية.

وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ محسن سعيد، رئيس منطقة تعمير سيناء ومدن القناة بحضور عددًا من القيادات التنفيذية، لمناقشة موقف المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير سيناء.

ومن أبرز هذه المشروعات: توصيل الكهرباء من مدينة نويبع لوادى سعال بسانت كاترين مرورا بـ9 تجمعات بدوية، وإجراءات توصيل الكهرباء لـ 5 تجمعات بأبو زنيمة، ومشروع الـ30 بيت بدوى بحي المروى بسانت كاترين، والمرحلة الرابعة للطرق الداخلية بمدينة دهب، ودار المناسبات بمدينة الجبيل لخدمة أهالى القرية بطور سيناء .

وشدد المحافظ، على ضرورة أخذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار .

المشرق نيوز

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