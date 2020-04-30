وفقاً لـ فروست آند سوليفان: من المتوقّع أن تصل قيمة سوق الأغذية والمشروبات القائمة على الصحة والعافية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى 14.56 مليار دولار أمريكي

في حين تبنت الشركات العالمية العملاقة من قبيل "نستله" الشرق الأوسط و"دو" و"جلوبال فودز" و"هنتر فودز"، مقاربة الانتظار والمراقبة لمعرفة إمكانات السوق، تعتمد الجهات الإقليمية الفاعلة، من ضمنها قطاع الخدمات الغذائية، استراتيجيات واضحة لتلبية المطالب المتزايدة لقاعدة المستهلكين، حيث تُعتبر هذه الاستراتيجيات أكثر ارتباطاً ووعياً حول الصحة.

في حين تبنت الشركات العالمية العملاقة من قبيل "نستله" الشرق الأوسط و"دو" و"جلوبال فودز" و"هنتر فودز"، مقاربة الانتظار والمراقبة لمعرفة إمكانات السوق، تعتمد الجهات الإقليمية الفاعلة، من ضمنها قطاع الخدمات الغذائية، استراتيجيات واضحة لتلبية المطالب المتزايدة لقاعدة المستهلكين، حيث تُعتبر هذه الاستراتيجيات أكثر ارتباطاً ووعياً حول الصحة.