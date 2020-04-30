ملكية ريت: الافتتاح الجزئي لعقار ويست أفنيو مول

الرياض - مباشر: أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن الافتتاح الجزئي لعقار ويست أفنيو مول التابع لصندوق ملكية عقارات الخليج اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 إبريل/ نيسان 2020.

وقالت الشركة - مدير الصندوق في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن إعادة افتتاح العقار تأتي بناء على الأمر الملكي بالسماح بتشغيل الأنشطة التجارية ورفع منع التجول جزئياً وفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال فترة السماح من تاريخ الأربعاء 6 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020م وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان 1441هـ الموافق 13 مايو 2020م.

وأوضح مدير الصندوق أن الأثر المالي لا يمكن تحديده حالياً، مبينا أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية ذات علاقة فور توفرها.

أعلنت شركة ملكية للاستثمار في 17 مارس/ آذار الماضي عن إغلاق عقار ويست أفنيو مول، التابع لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت بشكل مؤقت باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت وذلك تماشياً مع التعليمات الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية وكإجراء احترازي لاحتواء فيروس كورونا.

وأكدت الشركة على التزام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بجميع التوجيهات ذات العلاقة ضمن الجهود الاحترازية المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس لما فيه المصلحة العامة.

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