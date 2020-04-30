مطارات السعودية تستقبل أولى الرحلات لعودة المواطنين من عدة جهات

الرياض ـ مباشر: وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض أولى الرحلات القادمة من العاصمة الأردنية عمّان ومن العاصمة اليابانية طوكيو ومن مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين إلى للمملكة.

كما وصلت إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أولى الرحلات القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفور وصول المواطنين، طبقت جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية، العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية.

وقامت وزارة الصحة بتخصيص نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين.

وتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة وذلك لمدة 14 يوماً بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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