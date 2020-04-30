أرباح "حلواني إخوان" تقفز 450% بالربع الأول

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة حلواني إخوان تحقيقها قفزة بصافي أرباحها خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 450% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الخميس بلغ صافي أرباحها نحو 30.42 مليون ريال، مقابل 5.53 مليون ريال عن الربع ذاته من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح الشركة على أساس ربع سنوي بنسبة 670.126% حيث كانت قد سجلت صافي ربح بنحو 3.95 مليون ريال.

وعزت الشركة أسباب الارتفاع في صافي أرباح الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى النمو في مبيعات الشركة في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نتيجة إعادة هيكلة جهاز المبيعات المحلية والدولية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم العمل على تحديث نظام الخصومات والحوافز للعملاء بما يحقق أعلى ربحية للشركة وزيادة الحصة السوقية، كما أدى التحسن في المزيج البيعي، وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية إلى زيادة أرباح الشركة، إضافة إلى التعاقد مع موردي بعض الخامات الرئيسية بأسعار تنافسية مقارنة بـأسعار الربع المماثل من العام السابق.

كما أوضحت أن الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض إجمالي القروض بمبلغ 71 مليون ريال، وكذلك انخفاض تكلفة الإقراض قد دعم أرباح الشركة أيضاً.

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