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8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
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الجوازات السعودية تنهي إجراءات سفر 296 راكباً إلى الفلبين ضمن مبادرة "عودة"

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الجوازات السعودية تنهي إجراءات سفر 296 راكباً إلى الفلبين ضمن مبادرة "عودة" الجوازات السعودية تنهي إجراءات سفر 296 راكباً إلى الفلبين ضمن مبادرة "عودة"

الرياض - مباشر: أنهت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس الأربعاء إجراءات مغادرة أولى الرحلات ضمن مبادرة "عودة"، والمتجهة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا وعلى متنها 296 راكباً، وتسهيل إجراءات مغادرتهم عبر الصالة رقم 1 بجوازات المطار.

وقامت الجوازات وفقاً لبيان نشر على صفحتها على موقع "تويتر" بالتنسيق والتعاون مع الجهات التشغيلية المعنية بمطار الملك خالد الدولي بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة لمنع انتشار أثناء إجراءات المغادرة للمسافرين.

 وتأتى تلك الخطوة إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق مبادرة "عودة" التي تمكّن وبشكل استثنائي من يرغب من المقيمين الموجودين داخل المملكة حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، الخروج النهائي، الزيارة بكافة أنواعها، السياحة) من السفر جواً لبلدانهم، من خلال تقديم طلبات العودة إلكترونياً عبر منصة "أبشر ".

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مباشر (اقتصاد)

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