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8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 16/5/2020 -
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الداخلية السعودية: السماح بالدخول لمحافظة القطيف والخروج منها

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الداخلية السعودية: السماح بالدخول لمحافظة القطيف والخروج منها الداخلية السعودية: السماح بالدخول لمحافظة القطيف والخروج منها

الرياض ـ مباشر: صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية ، بأنه تقرر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، اعتباراً من اليوم الخميس 7 رمضان 1441هـ.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه سيتم استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة ، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية.

كما أكد أنه سيتم العمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الأحد الماضي، أمراً ملكياً برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان الموافق 13 مايو 2020.

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