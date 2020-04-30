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فيسبوك تعلن عن نتائج مبشرة في ظل كورونا

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فيسبوك تعلن عن نتائج مبشرة في ظل كورونا فيسبوك تعلن عن نتائج مبشرة في ظل كورونا

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، التي تفوقت على توقعات المحللين، وقالت: إنها شهدت علامات استقرار في الإنفاق على الإعلانات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وارتفعت أسهم الشركة التي تمتلك أيضًا شركات أخرى، أشهرها: واتساب، وإنستاجرام، بنسبة 9٪ في التداولات الممتدة.

يُشار إلى أن المعلنين كانوا قد سحبوا، أو خفّضوا ميزانيات التسويق؛ لكبح جماح التكاليف بسبب عدم اليقين المتعلق بالفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وشمل ذلك: العديد من الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الاستهلاكية المباشرة التي تعلن بكثرة عبر فيسبوك.

وقالت فيسبوك: إن إيرادات الإعلانات في الأسابيع الثلاثة الأولى من نيسان/ أبريل كانت ثابتة تقريبًا مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الإعلانات بنسبة 17٪ لتصل إلى 17.44 مليار دولار في الربع الأول، وهذا أعلى من متوسط تقديرات المحللين البالغ 17.36 مليار دولار، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وقالت فيسبوك: إن أكثر من 2.99 مليار مستخدم تفاعلوا مع ما لا يقل عن تطبيق واحد من تطبيقاتها كل شهر خلال الربع الأول، وهو أعلى من أرقام الربع الأخير البالغة 2.89 مليار مستخدم.

وارتفع إجمالي إيرادات فيسبوك في الربع الأول من 2020 المنتهي في 31 آذار/ مارس إلى 17.74 مليار دولار من 15.08 مليار دولار، متجاوزةً متوسط تقديرات المحللين البالغة 17.44 مليار دولار.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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