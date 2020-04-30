هونر تطلق هواتف Honor 9 بسعر يبدأ من 95 دولارًا

أطلقت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – ثلاثة هواتف ذكية جديدة من سلسلة (هونر 9) Honor 9، وهي: (هونر 9سي) Honor 9C، و(هونر 9أي) Honor 9A، و(هونر 9إس) Honor 9S.

وتمتاز الهواتف الثلاثة – التي أُطلقت في روسيا – بمواصفات منخفضة مع بطارية كبيرة السعة، وأسعار جذابة.

(هونر 9سي) Honor 9C

يقدم هاتف (هونر 9سي) شاشة من نوع IPS بقياس 6.39 بوصات وبدقة 1560×720 بكسلًا، مع ثقب في الزاوية العليا اليسرى للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق. كما يوجد على الظهر حساس البصمة.

ويحتوي (هونر 9سي) معالجًا ثماني النوى من نوع (كيرين 710أي) Kirin 710A مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن الهاتف يفتقر إلى خدمات جوجل التي حل محلها خدمات هواوي HMS. أما بطارية الهاتف فهي باستطاعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة.

يُذكر أن هاتف (هونر 9سي) متاح للحجز باللونين الأسود، والأزرق وبسعر يعادل 175 دولارًا أمريكيًا. أما مبيعات الهاتف الرسمية فستبدأ اعتبارًا من 4 أيار/ مايو المقبل.

(هونر 9أي) Honor 9A

يقدم (هونر 9أي) شاشة من نوع IPS بقياس 6.3 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل، مع قطع على شكل قطرة ماء للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 4 ميجابكسل.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Helio P22 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ومع أن مواصفاته أقل من (هونر 9سي)، إلا أن هاتف (هونر 9أي) يمتاز ببطاريته التي تبلغ سعتها 5,000 ميلي أمبير/ الساعة. وعلى ظهر الهاتف أيضًا هناك حساس البصمة. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10. وهو متاح للطلب بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأزرق، والأخضر، وبسعر يعادل 150 دولارًا أمريكيًا.

(هونر 9إس) Honor 9S

يعد هذا الهاتف هو الأدنى من حيث المواصفات بين الهواتف الثلاثة، فله شاشة بقياس 5.45 بوصات وبدقة 1440×720 بكسلًا، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وخلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بمعالج من نوع Helio P22، ويحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة. وتأتي البطارية بسعة 3,020 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1. وهو متاح بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأحمر، والأزرق، بسعر يعادل 95 دولارًا أمريكيًا.