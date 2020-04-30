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أفضل 5 مرطبات طبيعية للبشرة الدهنية

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أفضل 5 مرطبات طبيعية للبشرة الدهنية أفضل 5 مرطبات طبيعية للبشرة الدهنية

البشرة الدهنية

من أكثر أنواع البشرة المعرضة للمشاكل، أهمها ضهور حب الشباب، وذلك بسبب كثرة إفراز التي تفرزها البشرة، ولكن البعض يظن أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى ترطيب إلا أن البشرة الدهنية أيضاً تتعرض إلى الجفاف، ويجب ترطيبها مرتين على الأقل في اليوم. لذلك نقدم لكم عدة طرق للترطيب البشرة الدهنية في المنزل.

مرطب زيت الزيتون والحليب

يعتبر مرطب زيت الزيتون والحليب من أفضل المرطبات للبشرة الدهنية، التي تحتوي على اللاكتيك الذي يمنح البشرة النعومة وحامض الليمون الذي يقوم بتخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة، والنمش، وحب الشباب، كما يمنحها النضارة، فضلا عن زيت الزيتون الذي يرطب البشرة ويعذيها.

المكونات

  • ربع كوب من الحليب.
  •  ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
  • ثلاث ملاعق كبيرة من حامض الليمون.

 طريقة التحضير

  •  تخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض، يُوضع الخليط في وعاء للاستخدام، ثم يغسل الوجه بالماء

 

مرطب الحليب والعسل

المكونات

  • نصف كوب من العسل.
  •  نصف كوب من الحليب.

 طريقة التحضير

  • تُخلط المكوّنات مع بعضها البعض جيداً، يُوضع الخليط على البشرة ويُترك ليجف، تُغسل البشرة بالماء الفاتر، تُكرر هذه الطريقة مرة في اليوم.

 

مرطب الموز والعسل

يساعد الموز والعسل في ترطيب البشرة، ويحميها من الجذور الحرة الضارة، كما أن العسل لديه يعمل كمضادة للبكتيريا.

المكونات

  • معلقة ونصف صغيرة من العسل.
  • نصف حبة من الموز.

 طريقة التحضير

  • يُهرس الموز، ويضاف إليه العسل،  تُخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً، يُوضع الخليط على البشرة، ويُترك مدة 20 دقيقة، تُغسل البشرة بالماء الدافئ.

 

زيت شجرة الشاي

  • يعتبر زيت شجرة الشاي مرطب رائع للبشرة الدهنية، لأن به خصائص مضادة للميكروبات فيعالج البثور وحب الشباب كما يسيطر على إنتاج الزيوت ويساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة وينظف المسام المغلقة.

 

زبدة الشيا

  • تعد زبدة الشيا مرطب رائع للبشرة الدهنية لأنه يحتوى على فيتامين A، الذي يساعد على القضاء على أي التهابات أو احمرار أو حكة بالوجه الدهني، كما يعزز من إنتاج الكولاجين المفيد للبشرة.

 

 

 

 

 

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

شبكة عيون الإخبارية