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سامسونج وجوجل تقدمان إصلاحات مجانية للهواتف الذكية

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سامسونج وجوجل تقدمان إصلاحات مجانية للهواتف الذكية سامسونج وجوجل تقدمان إصلاحات مجانية للهواتف الذكية

في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا أصبحت الهواتف الذكية أدوات حيوية للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة. حيث أعلنت سامسونج و جوجل عن تعاونهما مع uBreakiFix لتقديم إصلاحات مجانية للهواتف الذكية للعاملين في الخطوط الأمامية ضد .

أعلنت شركة سامسونج أن مبادرة Free Repair for the Frontline ستقدم خدمات مجانية لإصلاح الهواتف الذكية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وغيرهم من المستجيبين الأوائل الذين لديهم معرّف صالح حتى 30 يونيو. وستشمل هذه الخدمة إصلاحات الهواتف الذكية الشائعة، مثل إصلاح الشاشات المتشققة، واستبدال البطارية. كما أن جميع المستجيبين الأوائل مؤهلون لإجراء إصلاح مجاني واحد على هواتفهم الذكية من سامسونج في أي موقع مشارك في uBreakiFix أو عن طريق البريد.

كما تقدم سامسونج أيضًا خصومات خاصة تصل إلى 30 ٪ من أي مشتريات على Samsung.com للمستجيبين الأوائل والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول البرنامج على موقع الشركة.

كما أعلنت شركة uBreakiFix عبر مدونتها أن جوجل تقدم الآن برنامج إصلاح مشابه للمستجيبين الأوائل على أي طراز من Pixel، حيث يسمح هذا البرنامج لأي شخص يعمل في الطوارئ، بمعرّف صالح، بتلقي إصلاح مجاني واحد على هاتف Pixel، ويستمر هذا البرنامج حتى 30 يونيو.

تقدم هذه الخدمات من سامسونج وجوجل في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، ونأمل أن تصل في فترة ما إلى باقي دول العالم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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