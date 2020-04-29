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تطهير شوارع ومنشآت الناصرية بالفيوم

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تطهير شوارع ومنشآت الناصرية بالفيوم تطهير شوارع ومنشآت الناصرية بالفيوم

واصلت الوحدة المحلية بقريتي الناصرية والعزب التابعتين لمركز الفيوم، اليوم الأربعاء، حملاتها فى أعمال تعقيم وتطهير شتى مناطق القريتين، ورش المجزر العمومي بالعزب، وشوارع بقرية الناصرية.

وشملت أعمال التطهير كلاً من مبنى الوحدة الصحية، والوحدة البيطرية والجمعيات الزراعية بقرية الناصرية.

وجاء ذلك وفقًا لمبادرة “إيد واحدة” التي أطلقها أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للحد من إنتشار .

وأمر المحافظ، رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات والمديريات الخدمية، بإلغاء كافة الإحتفالات والإجتماعات الكبرى، ووضع مطهرات فى جميع مبانى المحافظة، وأخذ كافة الإجرءات الوقائية للحد من إنتشار كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

المشرق نيوز

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